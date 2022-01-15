السعودية.. فيديو جوي لسائق "وانيت داتسون" يجاري سرعة سيارة معدلة برالي داكار يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مجاراة قائد سيارة من طراز "وانيت داتسون" (بك اب بغمارة واحدة) لإحدى السيارات المعدلة برالي داكار المقام بالسعودية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء وصحف محلية مقطع الفيديو وسط تنوع التعليقات بين الطرافة والذهول والمخاطرة باعتبار أن "وانيت الداستون" لا يملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.

ويذكر أن ميكانيكيا فرنسيا توفي في حادث يوم الجمعة خلال رالي دكار في السعودية، بحسب بيان صادر عن منظمي رالي دكار.

وقال البيان إن الحادث، الذي اشتمل على عربة مساعدة وشاحنة محلية، أسفر عن مقتل كوينتين لافالي البالغ من العمر 20 عامًا على طريق اتصال المساعدة، وأن الراكب البلجيكي ماكسيم فرير أصيب ونُقل إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة.

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