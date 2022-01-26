محمد صلاح يخرج عن صمته.. ويرد على "مشجعي الأندية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، الثلاثاء، إن "منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه وتجربته وأكبر من صلاح وغير صلاح".

وطالب صلاح جماهير الكرة المصرية بـ"الوقوف خلف منتخبها الوطني، وعدم التعامل مع اللاعبين من باب انتماءاتهم للأندية"، بحسب ما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على فيسبوك.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للحديث عن مباراة الأربعاء المرتقبة بين مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية: "جميع اللاعبين متحمسين ولديهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز للكرة المصرية، ويجب أن يشعروا بأن جماهيرهم تدعمهم في كل الأوقات".

وأكد أن "هذه دعوة موجهة للجميع وليست هجومًا على أحد فيجب أن يجمعنا جميعا منتخب مصر"، مشيرًا إلى أن "التحليلات الخاصة بكل لاعب من الممكن تناولها بعد البطولة بالشكل والوقت المناسبين".

وأضاف أن المنتخب المصري "جاهز للمباراة ومتحمس من أجل الفوز دون تقليل من المنافس، فالفريقان جيدان ومنتخب كوت ديفوار يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدمًا في البطولة".

وقدم صلاح و كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، العزاء للشعب الكاميروني على ضحايا حادث الاندفاع الجماهيري الذي وقع الاثنين.