دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الغامبي بكاري غامساما، لإدارة مباراة مصر والكاميرون، الخميس المقبل.

ويلتقي المنتخبان في دور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة).

في بيان له، الثلاثاء، قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه قدم احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي للعبة.

كان الحكم الغامبي قد أدار مباراة واحدة للفراعنة في الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، التي خسرها المنتخب المصري أمام نيجيريا بهدف نظيف.

كما أشار الاتحاد إلى أنه قدم عريضتان تتضمن كل منهما ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.