مصر تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب نجم خط دفاعه ولاعب نادي الاتحاد السعودي، أحمد حجازي، الثلاثاء، وغيابه عن بقية مباريات البطولة.

وقال الاتحاد المصري في بيان له إن حجازي تعرض لإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة في مباراة "الفراعنة" أمام منتخب المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأكد الاتحاد أن قلب دفاع منتخب مصر يجب أن يتلقى العلاج في أحد المراكز المتخصصة ما سيحرمه من المشاركة في مباراة الكاميرون والنهائي بحال وصول "الفراعنة" إلى هذا الدور.

وكان قد غادر حجازي الملعب مصابا عند الدقيقة 46 من مواجهة مصر والمغرب بسبب تعرضه لإصابة خلال المباراة.

ويعاني منتخب مصر من غيابات كثيرة في التشكيلة الأساسية مثل الحارسين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأحمد حجازي وحمدي فتحي ومحمود حمدي الونش وأكرم توفيق.

يذكر أن "الفراعنة" سيواجهون فريق البلد المستضيف، الكاميرون، الخميس، في حين ستواجه السنغال بوركينا فاسو في المباراة الثانية للمربع الذهبي.