دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع المهاجم الغابوني والقائد السابق لأرسنال الإنجليزي، بيير إيمريك أوباميانغ، الأربعاء، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع المهاجم الغابوني حتى 30 يونيو/جزيران من عام 2025 مع وجود شرط جزائي لرحيل اللاعب مقابل 100 مليون يورو في نفس التاريخ من عام 2023.

وأكد برشلونة أن أبواميانغ فسخ عقده مع أرسنال، ما يعني أنه انتقل في صفقة "حرة"، أي دون أن يدفع النادي لأرسنال أي مبلغ مالي مقابل قدوه.

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وأعرب المهاجم الغابوني عن سعادته بالانتقال إلى الفريق الكتالوني وتعهد بمساعدة النادي على العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وأكد على ثقته بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديز.

وكان قد استُبعد أوباميانغ من تشكيلة "المدفعجية" بعد عودته متأخرا من زيارة عائلية خارج بريطانية، ما أدى لمعاقبته من قبل مدرب الفريق ميكل أرتيتا الذي كان لديه الكثير من التحفظات على سلوك "أوبا" مع الفريق.

وقبل أن يُستبعد اللاعب الغابوني تم سحب شارة قيادة الفريق منه بسبب سلوكه غير المنضبط وأرسله النادي للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكن بعثة الغابون قررت إعادته مجددا إلى إنجلترا دون أن تفصح لإدارة أرسنال عن السبب.