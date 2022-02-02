الكاف يعلن فرض عقوبات على منتخبي مصر والمغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، عن عقوبات على منتخبي مصر والمغرب بسبب الأحداث التي وقعت أثناء وما بعد المباراة التي فاز المنتخب المصري على منافسه المغربي بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، في مباراة دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المُقامة في الكاميرون.

وقال الكاف، في بيان، إن لجنة الانضباط اجتمعت، اليوم، بشأن وقائع ما بعد المباراة، واتهمت اللجنة لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بـ"سوء السلوك في المباراة".

وأضاف البيان: "أشار مسؤولو المباراة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، وتلا ذلك اشتباك عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان مصطفى داود".

وذكر البيان أن لجنة لانضباط قررت "إيقاف مروان محمد مصطفى داود لاعب مصر رقم 27 لمباراتين مقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف ، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري".

وتابع" وقررت اللجنة إيقاف مساعد مدرب مصر روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري، وكذلك فرض غرامة مالية مقدارها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه، وتم توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء".

وأعلنت اللجنة فرض غرامة قدرها 100000 دولار أمريكي، مع إيقاف التنفيذ لـ 50000 دولار أمريكي، على الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) لـ"خرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بكأس الأمم الأفريقية".

وأوضحت أن الغرامة بسبب "غياب الاتحاد المصري عن حضور المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير/ كانون الثاني قبل مباراتهم ضد المغرب والذي يعد جزءا من التزامات جميع الفرق المشاركة، وانتظرت وسائل الإعلام وأصحاب الحقوق (كاف) قرابة ساعتين حتى وصول مصر لحضور المؤتمر الصحفي المقرر".

وقالت اللجنة في بيان "أمام اتحاد كرة القدم المصري 60 يوما لدفع غرامة قدرها 50000 دولار أمريكي، فيما تم تعليق الـ 50000 دولارا أمريكيا الأخرى بشرط عدم إدانة اتحاد مصر لكرة القدم بارتكاب واقعة مماثلة نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات (كاف) على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون".

وعن العقوبات ضد المنتخب المغربي، قال البيان: "تم إيقاف لاعبي المغرب رقم 18 سفيان شكلا ، ورقم 17 سفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه، وتوجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي".

