لأول مرة فريق سعودي بأولمبياد شتوية وسفيرة السعودية بأمريكا تنشر صورة من بكين 2022 وتعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، صورة لها من الصين لحضور منافسات أولمبياد بكين الشتوية 2022.

الصورة نشرتها الأميرة على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت بتعليق: "يسعدني أن أكون في بكين لدعم أول فريق سعودي للألعاب الأولمبية الشتوية على الإطلاق!"

وفي تغريدة منفصلة نشرت الأميرة صورة لها قرب شعار الألعاب الأولمبية، قائلة بتعليق: "نتمنى لمنتخبنا السعودي كل التوفيق خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. فخور جدًا لوجودي هنا وشهد هذا الإنجاز، الذي أصبح ممكنًا بفضل العمل الشاق لـ(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية) و (وزارة الرياضة) لتطوير قطاع الرياضة، مسترشدًا برؤية 2030 وتصميمًا على الوصول إلى علم المملكة العربية السعودية بكامل طاقته".

ويذكر أن نائب رئيس اللجنة المنظمة في بكين، يانغ شوان، أكد الخميس خلال الدورة 139 للجنة الأولمبية الدولية (IOC)، أنه سيتم دعوة حوالي 150 ألف متفرج لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

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