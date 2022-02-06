دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بنتيجة 6 – 1 على نادي الجزيرة الإماراتي.

ولٌعبت المباراة مساء الأحد، على استاد محمد بن زايد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة منافساتها حالياً في العاصمة أبوظبي.

وبموجب فوزه، تأهل الهلال لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي في مباراة دور نصف النهائي للبطولة، الأربعاء المقبل، على استاد محمد بن زايد.

في وقت سيلتقي نادي الجزيرة في اليوم نفسه مع مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس على استاد آل نهيان.

كان الجزيرة قد سجل هدف التقدم من خلال عبدالله الديباني في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، قبل أن يدرك الهلال التعادل بواسطة لاعبه أوديون إيجالو في الدقيقة 36.

وأحرز ماثيوس بيريرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40. وعزز لاعبو الأزرق أهدافهم بالشوط الثاني بأربعة 4 أهداف أحرزها محمد كانو (59) وسالم الدوسري (77) و موسى ماريجا (88) وأندري كاريلو (90)