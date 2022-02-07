دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حالة من التفاعل مساء الأحد، بعد رد فعله تجاه اعتراض لنجم المنتخب المصري محمد صلاح.

في الدقيقة 35 من المباراة على ملعب "أوليمبي" بعاصمة الكاميرون ياوندي، التقطت الكاميرات لحظة وقوف صلاح في مواجهة الحكم، الذي ظهر وهو يشير له بأنه يأخذ الصافرة وبطاقاته ليتولي هو مهمة التحكيم، وكأنه يقول له: "تعالي أنت واحكم"، حسبما قال معلق المباراة.

وقتها، كان صلاح يعترض على عزم الحكم منح لاعب المنتخب المصري حمدي فتحي بطاقة صفراء، بسبب التحامه مع نجم السنغال ساديو ماني.

ولاحقا، أعطى الحكم حمدي فتحي بطاقة صفراء.

وأثارت اللفتة حالة واسعة من التفاعل بين جماهير الكرة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.