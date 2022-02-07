خسارة مصر من السنغال.. أبرز ردود الفعل على تويتر بعد ضياع اللقب الثامن

دبي، الإمارات العربية المتحة (CNN) – أثارت خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعربت شخصيات مصرية على رأسها، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن رضاها عما قدمه المنتخب في هذه البطولة.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وتابع الرئيس المصري في تغريدة أخرى قائلا: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. ٢/٢

من جانبه، قال اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، عبر صفخته على الموقع نفسه: " كنّا نطمع ونأمل فى اللقب الثامن ولكنها كرة القدم شكرا على العطاء وبذل المجهود ..عهد بينا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد فى كأس العالم ٢٠٢٢ ولكم منّا كل الدعم والمساندة .قطر٢٠٢٢فى انتظاركم يا رجالة مصر..شكرا لكم"، جسب تعبيره.

كنّا نطمع ونأمل فى اللقب الثامن ولكنها كرة القدم شكرا على العطاء وبذل المجهود ..عهد بينا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد فى كأس العالم ٢٠٢٢ ولكم منّا كل الدعم والمساندة .قطر٢٠٢٢فى انتظاركم يا رجالة مصر..شكرا لكم🇪🇬🇪🇬

ونشر الإعلامي المصري عمرو أديب تغريدة قال فيها: "مسانده واعجاب وتكريم وفخر و دعم وتصفيق واحترام وطبطبه وتعظيم وتبجيل وتحفيز ورفع روح معنويه وجوايز ماديه وبرامج تلفزيونيه وتويتات مصريه وعربيه . نقى وشكل لمنتخب الابطال منتخب الرجال منتخب مصر"، حسب قوله.

مسانده واعجاب وتكريم وفخر و دعم وتصفيق واحترام وطبطبه وتعظيم وتبجيل وتحفيز ورفع روح معنويه وجوايز ماديه وبرامج تلفزيونيه وتويتات مصريه وعربيه . نقى وشكل لمنتخب الابطال منتخب الرجال منتخب مصر

وكتب ابن الرئيس المصري السابق، علاء مبارك: " كنا نتمنى الفوز بالكاس لكن قدر الله وما شاء فعل فالرياضة مكسب وخسارة كل الشكر لرجال منتخب مصر على المجهود و الأداء الرجولى .نساند المنتخب فى تصفيات كاس العالم"، حسب تعبيره.

كنا نتمنى الفوز بالكاس لكن قدر الله وما شاء فعل فالرياضة مكسب وخسارة كل الشكر لرجال منتخب مصر على المجهود و الأداء الرجولى .نساند المنتخب فى تصفيات كاس العالم 🇪🇬🇪🇬

وكان قد خسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام "أسود التيرانغا" بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتتوج السنغال بلقبها الأفريقي الأول وتحرم "الفراعنة" من اللقب الثامن.