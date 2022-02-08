محمد أبوجبل يكشف تفاصيل حواره مع صلاح وماني قبل تنفيذ ركلة الجزاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبوجبل، الاثنين، محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" بأنه من أفضل اللاعبين في العالم، وأن صلاح يعطي شخصية وثقة وخبرة للاعبين في المنتخب وهم يحاولون التعلم منه.

وكشف أبوجبل المعروف باسم "جاباسكي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن صلاح أخبره قبل أن يسدد اللاعب السنغالي ساديو ماني ضربة الجزاء في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي فازت به السنغال، لأول مرة، مُتغلبة على المنتخب المصري بركلات الترجيح 4 – 2، مساء الأحد، أن ماني سيسدد الكرة في الاتجاه اليمين.

وقال "جاباسكي" إنه قال لصلاح: "أنا مذاكر ماني وعارف أنه هيشوط في اليمين"، وأضاف أن "محمد صلاح قال له إن ماني سيأتي من خلفه ليسمع حديثنا وهو ما حدث بالفعل وجاء ماني وقال لنا إنه سيسدد الكرة في اليسار ولكن صلاح رد عليه بأننا سنري وأبو جبل سيعاقبك".

ووصف محمد أبوجبل ما فعله صلاح بأنه "طريقة ذكية لإفقاد اللاعب المنافس ثقته بنفسه".

وكشف الحارس المرمي المصري السر وراء صده العديد من ركلات الجزاء بقوله: "العلم.. فنحن نتدرب كثيرا على ضربات الجزاء".

وعن الزجاجة الشهيرة التي يستعملها في صد ضربات الجزاء، قال أبوجبل إنه "ليس ساحرا"، وكشف أن عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر هو صاحب الفكرة.

وقال إن الحضري يطلب من الجهاز الفني كافة المعلومات عن الفرق المنافسة وأبرز اللاعبين والزوايا التي يسددون فيها ركلات الترجيح ويقوم بتدريبنا على صدها.

يذكر أن المنتخب المصري خاض 4 مباريات ملحمية في منافسات البطولة الإفريقية، لعب خلالها أشواطًا إضافية وانتهت إلى اللجوء لركلات الترجيح.