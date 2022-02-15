دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الهلال السعودي، الاثنين، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي.

وقال نادي الهلال، عبر حسابه على تويتر: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي".

وأضاف النادي: "قدم المجلس شكره وتقديره لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله قي النادي، متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية".

وأعلن النادي عن تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وقال: "يعمل دياز بموجب العقد مدربا للفريق الأول لكرة القدم وذلك حتى نهاية الموسم الحالي"، وأضاف: " ينتظر أن يصل دياز في وقت مبكر من صباح الثلاثاء برفقة طاقمه المساعد على أن يبدأ مهامه مساء".

ورحب حساب النادي بعودة رامون دياز لتدريب الفريق.

يذكر أن الأهلي المصري فاز على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت الماضي.

وتُوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال.

وقال ليوناردو جارديم، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لقد واجهنا خصمًا صعبًا يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس".

وأضاف أن فريقه "لم يتصرف بشكل صحيح وبسبب ما حدث من حالتي طرد أثر هذا سلبًا علينا".

وتابع: "تصرفنا باستهتار وكان يجب احترام الخصم أكثر من ذلك"، فيما اعتبر أن الحكم الفرنسي أدار المباراة بشكل جيد، وأن طرد نجمي الفريق ماتيوس بيريرا ومحمد كنّو كانت "قرارات صحيحة وساهمت في فقداننا السيطرة على المباراة".