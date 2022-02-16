"بيئة الهلال".. تفاعل واسع على فيديو لقاء جارديم ودياز

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لمدرب الهلال المُقال البرتغالي ليوناردو جارديم، وهو يستقبل خليفته الأرجنتيني رامون دياز، الذي عاد لقيادة الفريق.

ويظهر في المقطع جارديم ودياز وهما يتبادلان الحديث قبل أن يرحل الأول تاركا منصبه للثاني.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ أعرب مغردون عن إعجابهم بالروح التي تجمع مدربي الفريق السعودي.

وكانت قد أعلنت إدارة الهلال إقالة جارديم بعد الخسارة برباعية في كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري في مباراة المركزين الثالث والرابع.

جارديم ودياز 💙 https://t.co/VnOonSswHR

وقاد جارديم "الزعيم السعودي" خلال الموسم الحالي وحصل معه على لقب دوري أبطال آسيا لكن نتائجه في الدوري جاءت مخيبة ليحتل الفريق المركز الرابع في الدوري على بعد 16 نقطة من المتصدر، الاتحاد، مع 3 مباريات مؤجلة للهلال.

من جانبه، يعود دياز لتدريب الهلال بعد أن رحل عن الفريق عام 2018 إثر الوصول لنهائي نسخة عام 2017 وحقق لقب الدوري مع "الزعيم" في ذلك الموسم.

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وسيتولى المدرب الأرجنتيني قيادة الفريق حتى نهاية الموسم حسبما أكدت إدارة الهلال.