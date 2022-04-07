مدرب إيراني يتحدث عن استقبال السعوديين في جدة.. فماذا قال؟

رياضة
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مدرب إيراني يتحدث عن استقبال السعوديين في جدة.. فماذا قال؟
Credit: KARIM JAAFAR / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد مدرب فولاذ خوزستان الإيران بالاستقبال الذي حظي به فريقه في مدينة جدة السعودية قبل مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا، الخميس.

وقال المدرب الإيراني في تصريحات مصورة نقلتها قناة الإخبارية السعودية: "لحسن الحظ كان استقبال السعوديين لنا في جدة رائعا جدا سواء في المطار أو في الفندق الذي نقيم به".

وأردف المد الإيراني قائلا: "كما كان هناك تعاون كبير من قبلهم لتوفير ملاعب التدريب والمرافق التي نحتاجها".

ويخوض الفريق الإيراني أولى مواجهاته في دور المجموعات أمام نادي الغرافة القطري على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة.

يذكر أن جدة تستضيف جزءا من مباريات غرب آسيا في دوري الأبطال في حين تستضيف العاصمة الرياض بقية مواجهات هذا الدور.

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