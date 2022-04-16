استاد ويمبلي، لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت، بفوزه على مانشستر سيتي 3-2 في ملعب ويمبلي المشمس.

تم كسر الجمود في الدقائق العشر الأولى عندما صعد مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي إلى أعلى مستوى ليسدد بضربة رأس قوية من ركلة ركنية.

وانتقلت فترة الظهيرة من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لسيتي عندما أراد حارس المرمى زاك ستيفن الكثير من الوقت، مما سمح لساديو ماني بالانزلاق وتسديد الكرة.

وفي نهاية الشوط الأول، كان ليفربول يتقدم بثلاثية حيث سدد ماني مجددًا في المرمى القريب، متجاوزًا ستيفن اليائس.

ذهب كل شيء على ما يبدو خاسرًا للسيتي، وظهر جاك غريليش بهدف بعد دقائق من نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه الأمل، وسجل برناردو سيلفا من مسافة قريبة في الدقيقة 90 لضمان نهاية عصبية.

لكن هذا لم يكن كافيًا حيث تأهل ليفربول إلى النهائي حيث سيواجه تشيلسي أو كريستال بالاس اللذين سيلعبان يوم الأحد.

وقال ماني لـ"بي بي سي" بعد ذلك إن اليوم كان "مميزًا".

وأضاف: "كنا نلعب مع أحد أفضل الفرق في العالم. الفوز بهذا النوع من المباريات، خاصة في نصف النهائي هو فوز كبير وكبير وكبير".

وتابع: "كنا سعداء للغاية بالفوز والتأهل للنهائي. بدأنا بشكل جيد للغاية، بدأ الجميع في المقدمة - لهدفي الأول، ارتكب حارس المرمى خطأ، لكنني أعتقد أننا دفعناه لارتكاب هذا الخطأ. هذا هو أسلوبنا وأعتقد أن هذا صنع الفرق".