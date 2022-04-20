دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على موقع إنجليزي نقل تصريحاته عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأربعاء.

وكان قد نشر موقع "Football Daily" تصريحات صلاح بعد المباراة التي قال فيها: "إنهم يجعلون حياتنا أسهل في وسط الملعب والدفاع".

وكان محمد صلاح قد قال حرفيا بعد المباراة: "أعقتد أنهم يجعلون حياتنا أسهل في منتصف الملعب والدفاع وهم يحاولون دائما منحنا الكرة في وضعية مثل هذه لذلك فهم يجعلون حياتنا أسهل".

وأضاف اللاعب المصري قائلا: "ندافع بشكل جيد، فقد خرجنا بشباك نظيفة هنا وهناك، لذلك فهم يجعلون جياتنا أسهل لتسجيل الأهداف نحن نذهب إلى اللقاء لتسجيل الهدف الأول ثم نطمح لتسجيل الثاني والثالث"، حسب قوله.

وعلق صلاح على تصريحاته بالقول: "لقد قصدت خط وسطنا وخط دفاعنا، اجعلوا الأمر سهلا بالنسبة لنا، لم أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم"، حسب قوله.

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6

وكان قد سجل اللاعب المصري هدفين في مرمى اليوناتيد الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة على أرضية ملعب "أنفيلد".