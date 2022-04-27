الأهلي يكشف عن قرار بحبس مرتضى منصور سنتين.. والثاني يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي المصري أن محكمة جنح الاقتصادية حكمت بالسجن على رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة سنتين نتيجة القضيتين اللتين رفعهما رئيس الأهلي، محمود الخطيب، ضده.

وجاء في بيان الأهلي: "قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيني بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد قيام الأول بالتحاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام"، وفقا للبيان.

وأشار النادي الأهلي إلى أن المحكمة قضت بسجن رئيس الزمالك سنة عن كل قضية وفرضت غرامة عليه قدرها بقيمة 10 آلاف جنيه مصري ودفع تعويض مؤقت للخطيب بالقيمة نفسها.

🚨🚨الحبس سنتين لرئيس الزمالك بعد سب وقذف الخطيب https://t.co/mRNCjQPjIW

من جانبه، كبت منصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بعد البيان: "بعد قليل تصريح خطير بالصوت والصورة للمستشار مرتضى منصور"، حسب قوله.