توخيل يكشف مصير مستقبله مع تشيلسي بعد تقارير حول رحيله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، بقاءه على رأس الكادر الفني للفريق الموسم المقبل، وذلك عبر تصريحات تحدث فيها عن التحضير للموسم المقبل.

وقال توخيل في تصريحات لمراسل النادي، آدم نيوسن: "ابتداء من التحضيرات للموسم المقبل سنقوم بأفضل ما لدينا"، حسب قوله.

وتابع المدرب الألماني قائلا: "سأكون ملتزما بكل قلبي ومعرفتي بشكل كامل"، حسب تعبيره.

وكانت قد تحدثت تقارير صحفية في وقت سابق الأربعاء عن إمكانية رحيل توخيل عن صفوف "البلوز" الموسم المقبل بسبب وضع النادي بعد تجميد ملكية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش للنادي.

وحقق توخيل لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الموسم الماضي، وقد ودع النسخة الحالية من البطولة على يد ريال مدريد في الدور ربع النهائي.