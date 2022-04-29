بينها السعودية وقطر.. فيفا يكشف الدول الأكثر طلبا لتذاكر كأس العالم

مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

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قرعة كأس العالم 2022 في قطر.. مراسلة CNN ترصد التفاصيل من الدوحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، الدول التي طلب مشجعوها أكبر عدد من تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في قطر، ومن ضمنها السعودية وقطر.

وقال الاتحاد الدولي في بين له بعد انتهاء الحزمة الثانية من التقديم على القرعة العشوائية لتذاكر المونديال، إن الإقبال كان كبيرا بـ13.5 مليون تذكرة.

وأشار الفيفا إلى أن مشجعي الأرجنتين والبرازيل تصدروا القائمة إلى جانب إنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر والسعودية وأمريكا.

وأكد الاتحاد الدولي أنه سيبلغ المشجعين الذين قدموا طلباتهم للحصول على تذاكر المونديال بنتائج القرعة العشوائية عبر البريد الإلكتروني ابتداء من 31 مايو/أيار المقبل.

يذكر أن الحزمة الثانية من طلبات التذاكر أُطلقت بعد إجراء قرعة المونديال في الدوحة في 1 نيسان/إبريل الجاري.