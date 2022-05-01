ريال مدريد يحسم لقب الدوري الإسباني بعد فوز ساحق على إسبانيول

(CNN)-- حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بفوز ساحق 4-0 على إسبانيول يوم السبت.

وهو لقب الدوري الثاني لريال في ثلاث سنوات، وحاز فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللقلب بسهولة نسبية بعد أن تقدم 18 نقطة بشكل لا يمكن تعويضه عن برشلونة - الذي لم يتبق أمامه سوى خمس مباريات للعب هذا الموسم.

سجّل رودريغو هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف ماركو أسينسيو وكريم بنزيمة هدفين آخرين في الشوط الثاني ليكملوا فوزًا مريحًا على ملعب سانتياغو برنابيو.

فاز ريال الآن بـ 35 لقبًا في الدوري - أي أكثر بتسعة ألقاب من منافسه برشلونة - وهذا يعني أن أنشيلوتي أصبح أول مدرب يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبوندسليغا، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني في مسيرته التدريبية.

وقال المدافع مارسيلو، وهو الآن اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد برصيد 24 لقبًا، لمحطة Movistar الإسبانية: "الاحتفال مع الجماهير هو أفضل شيء، الحفل ملكهم".

وأضاف: "هذه أكبر فرحة يمكن أن يتمتع بها اللاعب، الاحتفال مع جماهيره، مباراة على أرضه... لا يوجد سوى الفرح".

كان ريال مدريد هو المهيمن على الدوري هذا الموسم - حيث فاز حتى الآن بـ 25 مباراة في الدوري وخسر ثلاث مرات فقط - حيث سجّل بنزيمة 42 هدفًا في 42 مباراة ليصبح متصدرًا بنجاح.

نقل مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس تهنئته لناديه السابق، مُغردًا: "تهانينا، ريال مدريد، على لقبك رقم 35!"

يواجه ريال مدريد في مباراته المقبلة مانشستر سيتي في البرنابيو، الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة قوية بعد فوز السيتي في مباراة الذهاب الممتعة في مانشستر 4-3.

وقال أنشيلوتي لتلفزيون ريال مدريد: "أنا فخور (باللاعبين). أريد الاستمرار في الفوز بالألقاب مع ريال مدريد. مبروك (للاعبين والجماهير)، سنرى بعضنا البعض الأربعاء. سأقول هذا للجماهير، الأربعاء نحتاج إلى هذه الأجواء".

وقبيل مباراة السبت، نزل نجم التنس رافائيل نادال أيضًا إلى الملعب ليبدأ المباراة الفخرية.

نادال، بطل البطولات الأربع الكبرى 21 مرة، هو مشجع كبير لريال مدريد وكان عضوًا فخريًا في النادي منذ 2011.