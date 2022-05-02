دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أزال موقع تويتر علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب محرز تغريدة، الاثنين، خاطب فيها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي اشترى موقع التدوين المصغر مؤخرًا في صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وقال محرز، في تغريدته: "أخي إيلون ماسك أعد لي علامتي الزرقاء".

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂

لم تعلن إدارة موقع تويتر سبب اختفاء علامة توثيق حساب محرز، بينما رجح البعض حدوث ذلك بعد أيام من إعادة النجم الجزائري نشر تغريدة تتحدث عن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم.

وأثار إلغاء توثيق حساب محرز تساؤلات العديد من جماهير الكرة.

ويحظى حساب لاعب مانشستر سيتي بمتابعة أكثر من 3 ملايين معجب.

كانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت قرارها بعدم إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

واكتفى الاتحاد بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف فرانك سويسري (3 آلاف دولار) بسبب استخدام ألعاب نارية خلال المباراة مع الجزائر، التي انتهت بهدفين لهدف لصالح الكاميرون.