ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد "ريمونتادا"على فياريال

رياضة
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لاعبو ليفربول يحتفلون بعد إحراز هدف خلال المباراة
Credit: David Ramos/Getty Images

(CNN)-- تأهل نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2.

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واستطاع ليفربول إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني في مرمى فياريال المعروف بلقب "الغواصات الصفراء"، ليعوض النادي الإنجليزي تأخره بهدفين، ويصعد للمباراة النهائية.

وسيواجه ليفربول المتأهل من ريال مدريد أو مانشستر سيتي في إياب المباراة الثانية لقبل النهائي، الأربعاء.

وستستضيف باريس في 28 مايو/ آيار الحالي المباراة النهائية.

ويسعي ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ومنافسته على لقبي الكأس والدوري.

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