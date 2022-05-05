دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته لمانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، ليواجه ليفربول الإنجليزي في مباراة تستضيفها باريس يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

كان ليفربول تأهل، الثلاثاء، إلى النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني 3-2، ويسعي النادي الإنجليزي لتحقيق رباعية تاريخية، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية ومنافسته على لقبي الكأس والدوري.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف الجزائري رياض محرز في الدقيقة 73 لكن البرازيلي رودريغو أحرز هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة وبعد دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف الهدف الثاني ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث من ركلة جزاء.

كان اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول أعرب بعد الفوز على فياريال عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي.

وقال صلاح بعد المباراة في حوار مع قناة "BTSport" البريطانية عند سؤاله من جانب لاعب اليونايتد السابق ريو فيرديناند، حول هوية الفريق الذي يريد مواجهته في النهائي: "حسنا أريد أن ألعب ضد مدريد، لكنني سأكون صادقا، مانشستر سيتي فريق قوي ولعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فأنا أفضل مدريد".

وأجاب أحد الصحفيين صلاح قائلا: "هل تريد إعادة؟"، وأجاب اللاعب المصري: "لأننا خسرنا ضدهم في النهائي... لذلك أريد اللعب ضدهم مجددا".

كان ليفربول خسر أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 في المباراة التي تعرض فيها صلاح لإصابة خطرة على مستوى الكتف سببها له مدافع الريال وقائده آنذاك سيرخيو راموس، ما حرمه من المشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا أمام الأوروغواي.