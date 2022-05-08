أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ساعيًا للفوز بموسم مثالي، ليفربول يبحث عن جولة نهائية مثالية بينما كان لدى توتنهام هوتسبر أفكار أخرى.

عرض دفاعي عنيد جعل توتنهام يتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد يوم السبت، وهي النتيجة التي جعلت ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف. ومع ذلك، في اليوم الأخير من الموسم، قد يُنظر إلى الوراء على أنه اليوم الذي انتقل فيه اللقب إلى مانشستر سيتي.

مع حاجة ليفربول بالفعل إلى خسارة السيتي للنقاط في آخر أربع مباريات، فإن الفوز على أرضه على نيوكاسل، الأحد المقبل، سيشهد تقدم السيتي بفارق ثلاث نقاط في القمة حيث يتطلع للدفاع عن لقبه.

في حالة نجاحه، فإن أحلام ليفربول في أن يصبح أول فريق يفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ستلغي.

وصل ليفربول للمباراة بعد فوزه بـ13 فوزًا في آخر 14 مباراة بالدوري - الاستثناء الوحيد بالتعادل 2-2 مع سيتي - كان ليفربول مرشحًا قويًا للتغلب على فريق توتنهام الذي يقاتل للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، ولكن على الرغم من السيطرة على الكرة، وجدوا أنفسهم محبطون من جدار حازم أبيض.

سون يلمع مرة أخرى

صقل أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإيطالي مزيج من مسيرة رائعة من الصلابة الدفاعية وديناميكية الهجمات المرتدة، وهي فلسفة حصدت مكافأتها بعد 10 دقائق من الشوط الثاني يوم السبت.

في خطوة سريعة في الملعب رأى هاري كين الظهير ريان سيسينيون حرًا في يسار ليفربول، الذي سلم بشكل غير أناني كرة إلى زميلته سون هيونغ مين ليسجلها في مرمى الريدز.

هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم - اللاعب الوحيد الذي بلغ الرقم القياسي دون ركلات الترجيح - أذهل النجم الكوري الجنوبي مرة أخرى مع توتنهام هذا العام على الرغم من موسم مختلط للفريق.

بدا أن الضربة المنحرفة من المتألق لويس دياز قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت ستشهد هجمة ليفربول الحتمية والهدف. ومع ذلك، صمد توتنهام، وكان بإمكانه حتى أن يتسلل إلى فائز دراماتيكي مع اتخاذ قرارات أفضل في وقت متأخر.

وقال كونتي للصحفيين بعد المباراة "الحصول على نتيجة جيدة كان إيجابيًا"، حيث يتأخر توتنهام الآن بنقطة عن غريمه أرسنال في المركز الرابع.

"من ناحية أخرى، أعتقد أنه ربما يتعين علينا أن نشعر بخيبة أمل بعض الشيء. لقد رأيت، في أعين لاعبي فريقي، خيبة أمل لأن لدينا فرصة للفوز بالمباراة".

بالتفكير في "واحدة من أصعب المباريات" التي خاضها على الإطلاق، أوضح سون الحاجة إلى أسلوب دفاعي أكثر.

وقال سون لبي تي سبورت: "ليفربول هو أحد أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي، لذا نحتاج أحيانًا للدفاع".

"لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا اليوم، كانت هذه خطة لعبتنا".

"لا أحب هذا النوع من كرة القدم"

كانت تقييمات سون وكونتي بمثابة تناقض صارخ مع تقييمات مدرب ليفربول يورغن كلوب، الذي انتقد أسلوب توتنهام.

مستشهداً باستحواذ الفريق الضيف بنسبة 35٪، قال كلوب إن الطريقة لم تكن "أنا".

وقال كلوب: "أنا آسف، أنا الشخص الخطأ الذي يُسأل (عن دفاع توتنهام) لأنني لا أحب هذا النوع من كرة القدم".

"نلعب مع فريق عالمي المستوى، يجلسون... خطة اللعبة تعمل لهذه الألعاب، لكنها لا تزال في المرتبة الخامسة".

"من الواضح أنهم يعملون من أجل كل شيء، مضيعة للوقت، هذه الأنواع من الأشياء... ذكية، لكنها لا تجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا".

وأضاف كلوب: "جيد للغاية، أنا فقط لا أستطيع. أحترم كل ما يفعلونه. لكن لست أنا".

يأمل كلوب وليفربول الآن أن يتمكن نيوكاسل من أخذ شيء من السيتي يوم الأحد قبل السفر إلى أستون فيلا يوم الثلاثاء.

يترك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر فرصة لليفربول لتحقيق ثلاثية تاريخية بغض النظر عن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب: "إذا سألتني، فإن وضعي المفضل سيكون إذا بقي على هذا النحو، على نفس مجموع النقاط لأن سيتي ونحن نخسر بقية المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".

سيكون ذلك رائعًا. لكننا نعلم جميعًا أن هذا لن يحدث.