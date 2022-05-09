دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الاتحاد القطري لكرة القدم، الاثنين، ما جرى تداوله حول تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه "لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية".

وأكد الاتحاد "اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين".

كان نادي الأهلي المصري طلب إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد بعيدًا عن الدول الأربع المشاركة أنديتها في نصف نهائي البطولة.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على نادي وفاق سطيف الجزائري، فيما فاز الوداد المغربي بتروأتليتكو الأنغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يأتي هذا في وقت أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء الاثنين، أن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا سيتم إقامته فعلى استاد المركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأثار القرار جدلا واسعًا بين جمهور الأهلي المصري