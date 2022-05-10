السعودية ترحب بميسي.. وتعلن اختياره سفيرا للسياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الاثنين، أن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أصبح سفيرا للسياحة في المملكة.

وقال الوزير السعودي، عبر حسابه على تويتر: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق".

وأضاف: "هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية".

أرحب اليوم بليونيل #ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية https://t.co/E9U6WsWWQA

ويذكر أن ميسي زار السعودية من قبل في 2011 عندما أقيمت مباراة ودية بين منتخب بلاده ونظيره السعودي وكذلك مباراة بين البرازيل والأرجنتين، وأيضا المباراة بين فريقه السابق برشلونة أمام أتلتيكو مدريد خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني2021 قدّم "سيرك دو سوليه" في موسم الرياض، عرضا عن ميسي، حيث احتفى العرض بموهبته ومهاراته الاستثنائية، على مسرحٍ أخذ شكل ملعب كرة قدم.

وأخذ عرض "سيرك دو سوليه ميسي"، سياقًا زمنيًا مشابهًا لمباراة كرة قدم، امتد لـ 90 دقيقة، على شوطين مدة كلٍ منهما 45 دقيقة، وتميّز بمشاهدة على زاوية 360 درجة دون عائق بلقطات لأعظم لحظات ميسي وأهدافه "الأسطورية".