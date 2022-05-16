الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الّذي احتدم فيه الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، تشهد المسابقة منافسة شرسة بين اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب الجزائري رياض محرز، حيث يسعى كلّ واحد فيهما إلى قيادة فريقه نحو حسم لقب "البريميرليغ".

ويتسيد صلاح مشهد البطولة، بتصدره سلم ترتيب الهدّافين برصيد 22 هدفا، وبكونه أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف بـ 13 هدفا.

وكانت الفرق الّتي اهتزت شباكها بأقدام الفرعون المصري هي: مانشستر يونايتد، برايتون، ليدز يونايتد، نورويتش سيتي، تشيلسي، نيوكاسل يونايتد، إيفرتون، أستون فيلا، أرسنال، واتفورد، مانشستر سيتي، برينتفورد، كريستال بالاس.

بينما يملتك محرز 11 هدفاً في البطولة، وقد صنع 5 أهداف، كأحد أفضل المساهمين بالأهداف لفريق مانشستر سيتي.

ووضع رياض بصمته بشباك كلّ من: برايتون، توتنهام، مانشستر يونايتد، برينتفورد، أرسنال، ليدز يونايتد، نيوكاسل، نورويتش سيتي.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حقّق صلاح هذا العام جائزة أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثانية في تاريخه، والمقدّمة من اتحاد كتاب كرة القدم، ومؤخراً تواجد اسمه ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل الشركة الراعية "EA SPORTS".

أمّا محرز قد ظفر بجائزة "لاعب الشهر في البريميرليغ" مرتين خلال الموسم الحالي، وذلك لشهري مارس/ آذار وفبراير/شباط.

ويشترك النجمان محرز وصلاح بالمرور بمرحلة غياب التوفيق في الآونة الأخيرة، حيث أهدر محرز ركلة الجزاء الّتي كانت ستقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في مواجهة الأمس الأحد أمام نادي وست هام لتنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتغيب عن صلاح حاسة التهديف حيث يعود آخر هدف له في الدوري إلى 19 إبريل/نيسان، وتحديداً بشباك مانشستر يونايتد.

إلا أن اللقب الجماعي بَاتَ أقرب لمحرز ورفاقه، حيث يتصدر السيتي سلم الترتيب برصيد 90 نقطة قبل جولة من النهاية، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الّذي لديه مباراة غداً الثلاثاء أمام ساوثهامبتون في ختام الجولة الـ 37 قبل الأخيرة.

ويذكر أن كلاهما سيغيب عن مونديال قطر 2022، بعد أن أخفقا في الوصول للدوحة مع منتخباتهما مصر والجزائر، حيث خسر الفراعنة من السنغال ومحاربي الصحراء من الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.