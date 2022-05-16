مدافع ميلان ثيو هيرنانديز يُسجل هدفا "مارادونيا" في مرمى أتلانتا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الظهير الفرنسي الأيسر لنادي ميلان الإيطالي، ثيو هيرنانديز، دهشة متابعي كرة القدم، بعد أن سجل هدفا "مارادونيا" في مباراة الفريق أمام أتلانتا في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي الممتاز.

واستلم هيرنانديز الكرة من قبل منتصف الملعب وانطلق بها نحو مرمى أتلانتا متجاوزا 4 لاعبين من الخصم قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليسرة لحارس أتلانتا.

هدف ثيو هيرنانديز العالمي أمام أتلانتا بصوت الجماهير 😍😍😍😍 خيالي ، إستثنائي ❤️🖤 https://t.co/JfGgZDdMLB

وضمن هدف هيرنانديز الفوز لميلان في المباراة المصيرية وذلك لأنه كان الهدف الثاني في اللقاء بعد هدف البرتغالي رفائيل لياو.

وأصبح ميلان على بعد نقطة من تحقيق لقب "السكوديتو" الـ19 في تاريخه، إذ يحتاج لتعادل في المباراة الأخيرة أمام ساسولو لحسم اللقب الغائب منذ أكثر من 11 عاما.