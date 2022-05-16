دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب ميلان من حسم لقب الدوري الإيطالي لموسم 2021/2022 قبل جولة من النهاية، بعد تحقّيقه فوزاً ثميناً على نادي أتالانتا بهدفين دون رد على أرضية ملعب سان سيرو، وفي قمة مباريات الجولة الـ 37.

وأحرز هدفا ميلان رفائيل لياو وثيو هيرنانديز، ليعزز رصيده ويصل للنقطة 83 في صدارة سلم الترتيب، وبفارق نقطتين عن ملاحقه الإنتر الّذي يملك بحوزته 81 نقطة عقب تغلّبه على نادي كالياري بثلاثة أهداف مقابل واحد.

ويحتاج ميلان لنقطة واحدة فقط ليتوّج بلقب (الاسكوديتو)، وذلك عندما يواجه نادي ساسولو خارج الديار في الجولة الختامية من البطولة، بينما لا يوجد خيار أمام الإنتر سوى تحقّيق النقاط الثلاث عندما يستضيف نادي سامبدوريا في الختام، مع ضرورة خسارة ميلان من ساسولو.

وتميل كفة الحسابات لصالح ميلان، لتفوّقه على جاره وغريمه التقليدي الإنتر بفارق النقاط، وبفارق المواجهات الّذي يُعدّ المعيار الأول للفصل بالأفضلية في حال التساوي بالنقاط.

وبَاتَ ميلان أمام فرصة مثالية لحصد اللقب بعد غياب دام لأكثر من عشر أعوام، حيث يعود آخر لقب له إلى موسم 2010/2011.

وفي إنجلترا، صراع مشتعل بين مانشستر سيتي وليفربول يؤجل حسم لقب الدوري الإنكليزي إلى الجولة الختامية.

ويتصدر مانشستر سيتي سلم الترتيب بـ 90 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الّذي يملك 86 نقطة مع تبقي مباراتين له أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون.

وسيلعب السيتي مع أستون فيلا في الختام ويكفيه النقاط الثلاث لحسم لقب (البريميرليغ) وبغض النظر عن نتائج منافسه ليفربول.

وأمّا في حال تعثر ليفربول أمام ساوثهامبتون غداً الثلاثاء بنتيجة التعادل، فإنّ نقطة واحدة تصبح كافية للسيتي أمام أستون فيلا ليعلن عن نفسه بطلاً للدوري.

على الطرف المقابل، الريدز (ليفربول) مطالب بتحقّيق ست نقاط في المباراتين المقبلتين، مع انتظار تعثر السيتي أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الخسارة.

بينما في حال ظفر ليفربول بأربع نقاط فقط مع خسارة السيتي، فإنّ فارق الأهداف سيكون الفيصل بين الفريقين الّذي يبتسم حتّى الآن لمانشستر بفارق 7 أهداف.