دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قراراً يتضمن إيقاف لاعب نادي اتحاد جدة فهد المولد لمدة 18 شهراً، اعتباراً من تاريخ 28 مارس/ آذار 2022، بعد ثبوت تناوله مادة محظورة من المنشطات.

وقالت اللجنة في بيانها الرسمي: "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

وبيّنت اللجنة بأنّ قرار إيقاف المولد يسري داخلياً وخارجياً، مع إمكانية عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدوره.

وأشارت اللجنة إلى أن اللاعب تنازل عن حقّه بفتح عينة ثانية رغم إتاحة الفرصة له في التحقيقات، ليصدر بعد ذلك قرار إيقافه لمدة عام ونصف العام.

وستكون عودة المولد إلى الملاعب يوم 28 سبتمبر/ أيلول عام 2023، وبذلك تأكد غيابه عن صفوف المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 الّتي كان مقرر إقامتها في الصين، وغيابه عن تتويج فريقه اتحاد جدة في حال حسم لقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021.

وهذه ليست المرة الأولى الّتي يتمّ فيها إيقاف فهد المولد بداعي المنشطات، بل سبق وأن تمّ إدانة اللاعب في القضية ذاتها إذ أنّهُ في عام 2019 تقرر إيقافه لمدة سنة كاملة.

وتعرّض المولد خلال الموسم الحالي لانتقادات واسعة بعد تراجع مستواه، مما تسبب بغيابه عن التشكيلة الأساسية للنمور (اتحاد جدة) وجلوسه على دكة البدلاء في بعض المباريات، إلا أن اسم اللاعب تواجد في قوائم الأخضر السعودي خلال مرحلة تصفيات كأس العالم 2022.

ولعب المولد هذا الموسم مع اتحاد جدة 22 مباراة في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأحرز خلالها ثلاث أهداف وصنع مثلهم.

ويذكر أن المولد يبلغ من العمر 27 عاماً، وبدأ بتمثيل النمور (اتحاد جدة) منذ عام 2011 وحقّق معهُ لقبي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013 وكأس ولي العهد عام 2017، وفي عام 2018 تمّت إعارته لنادي ليفانتي الإسباني.

أمّا على الصعيد الدولي، قد ظهر مع المنتخب السعودي في 68 مباراة سجّل من خلالها 17 هدفاً، وأبرز أهدافه الدولية كانت بشباك منتخب اليابان عندما حسم التأهل للأخضر السعودي إلى مونديال روسيا 2018.