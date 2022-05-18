دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد القائد الإنجليزي لنادي ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال على حساب مشاهدة مباريات متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس".

حيث ردّ هندرسون على سؤال الصحفي إن كان يشاهد مباريات منافسهم مانشستر سيتي أو أن يكون أحد لاعبي ليفربول يقوم بذلك: "بعض اللاعبين يشاهدون، عندما نكون في المنزل ولدينا وقت فراغ، ولكن طريقة اللعب ليست ممتعة كمنافس، لذا أُفضّل مشاهدة قنوات الأطفال لأنّني اعتقد أن ذلك أفضل"، حسب قوله.

وواصل قائد ليفربول: "لكن حقّاً هم فريق قوي، ولديهم لاعبون رائعون ومدرب رائع"، حسب تعبيره.

وأكمل هندرسون: "أعتقد أننا منذ يناير قد بدأنا باستعادة مستوانا وبذلنا كل شيء حتى النهاية، لقد نظرنا للخلف إلى يناير وقلنا سيحدد كل شيء في اللحظة الأخيرة وقد فعلنا الصواب لأننا كنا بعيدين جدا عن السيتي لذلك يجب أن يُحسب الأمر للاعبين بالطريقة التي استعدنا بها مستوانا في القسم الثاني من الموسم".

وجاءت تصريحات جوردان هندرسون عقب فوز ليفربول على ساوثهامبتون بهدفين لواحد أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي، وشهدت المباراة إشراك لاعبين بدلاء بتشكيلة ليفربول، نتيجة الإصابات والإرهاق مؤخراً.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 89 بوصافة الترتيب، و بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر مانشستر سيتي الّذي بحوزته 90 نقطة.

ويحسم لقب (البريميرليغ) في الجولة الأخيرة، حينما يلعب السيتي مع أستون فيلا وليفربول مع وولفرهامبتون، ويحتاج مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ليعنل عن نفسه بطلاً للدوري الإنجليزي دون النظر إلى نتيجة ليفربول وولفز، فيما يحتاج ليفربول للفوز مع انتظار تعثر منافسه السيتي بالتعادل أو الخسارة.