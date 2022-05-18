مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك من الدوري....فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور بأنّ فريقه لن يلعب مبارياته على أرضية استاد القاهرة بعد الآن، لافتاً إلى أنّهُ قد طلب من الجهات المعنية اختيار ملعب جديد يحتضن مباريات الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري المصري.

وحصلت الإدارة الزملكاوية مُسبقاً على موافقة المسؤولين عن استاد بترو سبورت واستاد الدفاع الجوي، لإقامة مباريات الفريق على أحد الملعبينِ.

وتحدّث منصور في تصريحات تلفزيونية قائلا: "لن نستكمل الدوري على ملعب استاد القاهرة، ومن حقّي اختيار ملعبي، نادي الأهلي قد اختار ملعب السلام، ونادي بيراميدز اختار استاد الدفاع الجوي، كلّ نادي يختار ملعبه، ولكن لا أعلم لماذا لا يتم الموافقة على نقل مباريات الزمالك لملعب آخر"، حسب قوله.

وأضاف منصور قائلا: "بكلّ أدب أنا أريد أن نلعب مبارياتنا في مرحلة الإياب في ملعبي بترو سبورت أو الدفاع الجوي".

وأردف رئيس الزمالك قائلا: "لن يسجّل فريقنا أيّ هدف لو لعب على هذا الملعب 50 سنة، ولم نفز عليه خلال آخر ثلاث أشهر".

وتابع منصور في حديثه لبرنامج "البلدوزر" الّذي يُعرض على شاشة قناة الشمس : "هل في الرياضة عناد؟!، هل سألعب في هذا الاستاد رغماً عني؟!، هذا ليس ملعبي"، على حد تعبيره.

وواصل رئيس الزمالك بالقول: "نادي الزمالك سينسحب من الدوري حال عدم موافقة اتحاد الكرة على نقل مبارياته خارج استاد القاهرة"، حسب تعبيره.

وأتمّ منصور قائلا: "أنا لا أريد أن أتحدّث أكثر من ذلك لأنّني أخشى على البلد، ولا أريد أن يشمت بنا أحد".

وتعثر نادي الزمالك في مبارياته الأخيرة الّتي أُقيمت على استاد القاهرة، حيث أمس الثلاثاء من ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري، وقد سبقها خسارة على ذات الملعب أمام نادي إنبي بهدفين دون رد. .

وهذا ما دفع مجلس إدارة النادي للمطالبة بتغيير الملعب، وأشار المستشار مرتضى منصور إلى أن اللاعبين أخبروه بشكل شخصي برغبتهم بعدم اللعب على استاد القاهرة مرة أخرى.

ويذكر أن الإدارة قد قررت إيقاف مستحقات جميع اللاعبين حتّى نهاية الموسم، عقب سوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وتلقي هزيمتين على التوالي.