أنباء عن تطور جديد بصفقة انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت قضية انتقال المهاجم البولندي لنادي بايرن ميونخ الألماني، روبيرت ليفاندوفسكي، إلى نادي برشلونة تطورا جديدا، إذ أكد الصحفي الإيطالي المتخصص بانتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن اللاعب أجرى اتصالين بمدرب الفريق الإسباني، تشافي هيرنانديز.

وقال رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تواصل روبيرت ليفاندوفسكي مع تشافي مرتين، لا تزال الخطة واضحة وتم بحث عقد يمتد حتى 2025 الأمر يعود للناديين الآن".

وأردف الصحفي الإيطالي قائلا: "لا يوجد مفاوضات مع أي ناد آخر حتى اللحظة، اللاعب يعتبر برشلونة أولوية بالنسبة له"، وفقا لرومانو.

يذكر أن ليفاندوفسكي كان قد أعلن صراحة رغبته بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في حين تتمسك إدارة البارين ببقائه حتى نهاية عقده عام 2023.