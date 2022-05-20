الأهلي يطالب بإعادة مباراته مع البنك الأهلي.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه نادي الأهلي المصري خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه بإعادة مباراته مع نادي البنك الأهلي الّتي أقيمت على أرضية ملعب المقاولون العرب، قبل الأمس الأربعاء، وضمن مباريات الدوري المصري.

ونشر الأهلي عبر حسابه بياناً رسمياً يوضّح الخطاب الموجّه إلى الاتحاد المصري، وجاء في البيان "أرسل النادي اليوم خطاباً للاتحاد المصري يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي الّتي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب".

وتابع البيان: "استند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ « VAR».. «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة « IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته".

وأضاف النادي المصري في البيان: "تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين".

وقد شهدت مباراة الأهلي والبنك الأهلي جدلاً تحكيماً واسعاً، بعد إلغاء الحكم الدولي أمين عمر هدفاً للأهلي عن طريق اللاعب محمود وحيد، عقب العودة لتقنية الفيديو "VAR" والّتي أظهرت خطأ في تنفيذ الكرة الثابتة قبل تسجيل الهدف.

🚨🚨الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي🦅 https://t.co/itC4gnwsVL

ويجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي ونظيره البنك الأهلي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري المصري.