المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث لـCNN عن تنظيم بلاده لكأس العالم ويرد على الانتقادات

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتم صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "تناولنا استعدادات دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022"، حسب قوله.

وأضاف أمير قطر قائلا: "ونؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا"، حسب تعبيره.

وكان قد أُثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشان المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين وتعرضت الدولة الخليجية لانتقداتا من جانب لاعبين مثل الألماني توني كروس والمدرب الهولندي لويس فان خال والمدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت.

وقد قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، في تصريحات لـCNN: "قطر دولة مضيافة لكن في نفس الوقت قطر دولة محافظة لكن نحن نحترم عادات وتقاليد الشعوب وسنوفر لهم سبل الراحة وستكون هذه المشروبات (الكحولية) موجودة في أماكن مخصصة لهذه الأغراض"، حسب قوله.

وأردف الخاطر بشان المثلية قائلا: "مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة"، حسب تعبيره.