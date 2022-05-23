دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّض السويدي روبن أولسن حارس نادي أستون فيلا لاعتداء بالضرب على وجهه من مشجع نادي مانشستر سيتي، عقب نزول جماهير الأخير إلى أرضية ملعب الاتحاد للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2021.

وأظهرت اللقطات مغادرة الحارس روبن أولسن أرضية الملعب بصعوبة كبيرة وبحماية من أحد مسؤولي الملعب، وأمسك أولسن برأسه بعد تلقيه ضربة مفاجئة على رأسه من الخلف من قبل أحد المشجعين.

وعبّر ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا عن غضبه الشديد من الطريقة الّتي خرج لاعبوه فيها من ملعب الاتحاد وبعد الاعتداء على حارس الفريق أولسن أثناء الاحتفالات، وذلك من خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال ستيفن جيرارد: "لقد تعرّض حارس مرمانا للهجوم، وأعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن تذهب إلى غوارديولا ومانشستر سيتي" حسب قوله.

V Aston Villa goalkeeper Robin Olsen is hit in the head and pushed by fans during latest pitch invasion at Manchester City in another shameful attack on players by supporters ====== https://t.co/TE31bfcNu2 https://t.co/npSs8Y8rZR

وتابع جيرارد: "سنرى كيف هو الآن سنذهب ونتحقّق مما إذا كان على ما يرام"، حسب تعبيره.

وأعتذر نادي مانشستر سيتي من نظيره أستون فيلا وحارسه روبن أولسن، من خلال بيان رسمي نشره على الموقع الإلكتروني للسيتي، وجاء في البيان: "يود مانشستر سيتي تقديم اعتذار صادق لحارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن، الّذي تعرض لاعتداء بعد صافرة النهاية في مباراة اليوم عندما دخلت الجماهير أرض الملعب".

وأضاف بيان السيتي: "فتح النادي تحقّيقاً فورياً وبمجرد تحديد الشخص، سيتم إصدار حظر عليه لضلوعه في تلك الواقعة ومنعه من دخول الاستاد إلى أجل غير مسمى".

Club statement: Aston Villa

ولا تُعدّ حادثة اعتداء المشجع على الحارس أولسن الأولى من نوعها هذا الأسبوع، فقد شهدت الملاعب الإنجليزية أحداث مماثلة في الأيام الماضية، حيث يوم الخميس الفائت قام مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا بالاعتداء على المشجع وركله وطرحه أرضاً بعد أن قام الأخير باستفزاز المدرب فييرا بطريقة غير لائقة.

وفي حادثة أخرى، تعرّض لاعب شيفيلد يونايتد بيلي شارب للضرب من قبل مشجع نوتنغهام فوريست أثناء مباراة ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تمّ التعرّف على هوية المشجع وسجنه لمدة 6 أشهر.

ويذكر أن السيتي تغلّب على أستوان فيلا بثلاث أهداف لاثنين في الجولة الختامية من المسابقة أمس الأحد، ليلعن عن نفسه بطلاً للدوري الإنجليزي وبفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه ليفربول.