بالأرقام.. تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في "كلاسيكو السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجمع "كلاسيكو السعودية" بين نادي الاتحاد ونظيره الهلال مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في قمة مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري السعودي.

ويُعدّ هذا الكلاسيكو رقم 149 بين الفريقين في كافة المسابقات، حيث سبق وأن التقيا في 148 مباراة، وكانت الغلبة لنادي الهلال 64 مرة ولنادي الاتحاد 50 مرة، وسيطرت نتيجة التعادل على 35 مباراة.

وحسم النمور (الاتحاد) الكلاسيكو الأول الّذي جمع الفريقين عام 1964 وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف لاثنين، فيما فاز الهلال في آخر كلاسيكو في شهر مارس/ آذار 2022 الفائت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويتفوّق الهلال في تاريخ المواجهات أمام الاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2009/2008 بعد أن لعبا 27 مباراة، عقب فوز الزعيم الهلالي 12 مرة مقابل فوز الاتحاد 6 مرات، ووقع التعادل 9 مرات، وقد سجّل الهلال 45 هدفاً بينما سجّل الاتحاد 30 هدفاً.

ويُهيمن لاعبو الهلال على ترتيب هدّافي الكلاسيكو في دوري المحترفين، حيث لاعب الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو الأكثر تسجيلاً بـ 8 أهداف، يليه مواطنه تياجو نيفيز بـ 7 أهداف، ثمّ السعودي نواف العابد بـ 6 أهداف ومواطنه ناصر الشمراني بـ 5 أهداف.

على الطرف المقابل، يُعدّ اللاعب السعودي فهد المولد الأكثر تسجيلاً للاتحاد في الكلاسيكو بـ 5 أهداف، إلا أنّهُ سيغيب عن مواجهة الليلة لإيقافه بداعي المنشطات.

وستكون مواجهة الاتحاد والهلال اليوم الإثنين بالغة الأهمية، وحاسمة في تحديد هوية بطل الدوري السعودي بشكل كبير، حيث يتصدر الاتحاد سلم الترتيب برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الوصيف الّذي بحوزته 55 نقطة، وذلك قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.