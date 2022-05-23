رئيس نادي بوروسيا دورتموند يعلق لـCNN على أنباء انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار المدرب الإسباني بيب غواديولا تفاعلا بصريحاته التي أعقبت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في ختام الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قال مازحا إنه طلب النصيحة من الريال لمعرفة الطريقة التي يمكن أن يسجل من خلالها 3 أهداف في 5 دقائق.

وسأل أحد الصحفيين غوارديولا بعد المباراة التي فاز فيها السيتي بثلاثية مقابل هدفين على أستون فيلا عن الطريقة التي اتبعها الفريق في تسجيل 3 أهداف في 5 دقائق.

وقال المدرب الإسباني ردا على السؤال: "حسنا لقد اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة"، حسب تعبيره.

📽️ 3 أهداف خلال 5 دقائق .. كيف تفسر هذا ؟ بيب غوارديولا : لقد أتصلت بريال مدريد وقدموا لي نصيحة جيدة .. 😂 https://t.co/UmlJ22VEYX

وكان قد اشتهر الريال بتسجيل أهداف غزيرة في آخر دقائق المباريات بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا إذ أقصى كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي والسيتي بنفس الأسلوب تقريبا.

وكان قد نجح "المواطنون" بقلب تأخرهم بهدفين نظيفين أمام أستون فيلا على ملعبهم وبين جماهيرهم إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين، سجلها كل من الألماني إلكاي غاندوغان (هدفين) والإسباني رودري (هدف)، ليضمن الفوز بلقب الدوري الذي كاد يضيع في الأمتار الأخيرة لو بقي السيتي خاسرا أو متعادلا أمام "أسود برمنغهام".

يذكر أن السيتي حقق لقبه الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع في آخر 5 سنوات قضاها تحت قيادة المدرب الإسباني.