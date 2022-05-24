هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

مايكل أوين لـCNN: محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ ليفربول بعد

هل محمد صلاح اللاعب الأقل تقديرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما من أكثر اللاعبين تألقاً وتأثيراً في موسم 2022/2021، وأبرز لاعبي فريقيهما قبل الموقعة النارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وبمقارنة أرقام صلاح ببنزيما، فنجد تفوّقا للفرعون المصري من ناحية القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة محمد 100 مليون يورو فيما بلغت قيمة كريم 25 مليون يورو.

وفي إنجلترا، ظفر صلاح بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي برفقة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون برصيد 23 هدفاً، كما حظي الفرعون المصري بجائزة أفضل صانع ألعاب في (البريميرليغ) بعد أن صنع 13 هدفاً.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022، وهي الجائزة المقدّمة من رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية.

وحقّق اللاعب المصري مع ليفربول هذا الموسم لقبي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان فريقه الريدز (ليفرلول) قريبا جداً من لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن البطل المتوّج مانشستر سيتي.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، شارك صلاح في 12 مباراة سجّل من خلالها 8 أهداف وصنع اثنين.

على الطرف المقابل، توّج كريم بنزيما بجائزة هدّاف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفاً بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كما تشارك مع مواطنه عثمان ديمبلي صدارة ترتيب صانعي الأهداف بـ 13 تمريرة حاسمة.

وحقّق بنزيما هذا الموسم لقب الدوري الإسباني مع فريقه ريال مدريد، وتسلم جائزة فردية وهي أفضل لاعب فرنسي محترف لعام 2022.

وفي دوري الأبطال، لعب الفرنسي كريم دوراً بارزاً في وصول الريال إلى النهائي، حيث شارك في 12 مباراة أحرز من خلالها 15 هدفاً ليتصدر ترتيب هدّافي البطولة، وكما تمكّن من صناعة هدفين.

ويلتقي اللاعبان محمد صلاح وكريم بنزيما في نهائي (التشامبيونز ليج) يوم السبت القادم للمرة الثانية، حيث سبق وأن التقيا عام 2018 وحينها ظفر بنزيما ورفاقه باللقب الأوروبي، بعد الفوز على ليفربول بثلاث أهداف لواحد.