منذ قدومهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. مقارنة بين غوارديولا وكلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعدّ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أحد أفضل المدربين الّذين مروا على المنافسات الإنجليزية، وخلقا بين بعضهما منافسة فريدة عكست الفائدة الفنيّة والتسويقية على بطولات إنجلترا.

وبمقارنة بين غوارديولا وكلوب يظهر تفوّق الإسباني بيب من حيث عدد الألقاب الّتي حقّقها مع فريقه السيتي محلياً.

وتولى غوارديولا تدريب مانشستر سيتي في يوليو/ تموز عام 2016، وحينها احتاج لموسم واحد فقط قبل أن يبدأ بحصد الألقاب، حيث ظفر السيتي بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات في آخر خمس أعوام، وتحديداً في مواسم: 2018/2017، 2019/2018، 2021/2020، 2022/2021.

وأصبح غوارديولا أنجح مدرب غير بريطاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، برقم قياسي في عدد مرات الفوز بلقب (البريميرليغ) بـ 4 مرات.

ونجح الإسباني بيب في قيادة مانشستر سيتي إلى التتويج بألقاب: كأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، كأس الدرع الخيرية مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

ووصل رصيد ألقاب غوارديولا مع السيتي إلى 11 لقباً، بعد مرور 6 أعوام فقط على توليه المهام الفنيّة للفريق.

واستعصى لقب دوري أبطال أوروبا فقط على غوارديولا، حيث أخفق في تحقّيق اللقب الأوروبي على الرغم من الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية 2021، عقب خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بهدف نظيف.

على الطرف المقابل، تمّ تكليف يورغن كلوب بتدريب ليفربول في أواخر عام 2015، ونجح المدرب الألماني بقيادة الريدز (ليفربول) إلى الظفر بسبعة ألقاب مختلفة.

وتمكّن كلوب من تحقّيق رقم تاريخي، بقيادة ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2020/2019، بعد غياب دام 30 عاماً.

واستطاع الألماني يورغن أن يظفر بلقب دوري أبطال أوروبا الّذي استعصى على الإسباني بيب غوارديولا، وذلك في موسم 2019/2018، وسبقه وصول ليفربول للمباراة النهائية والخسارة من ريال مدريد موسم 2018/2017.

وتوّج ليفربول أيضاً تحت قيادة كلوب بألقاب: كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المواسم الأخيرة منافسة فريدة بين كلوب وغوارديولا على لقب الدوري الإنجليزي، وآخرها كانت في الموسم الحالي 2022/2021، حيث توّج السيتي باللقب على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة فقط، وبعد أن ظهرت سيناريوهات وأحداث متقلبة في الجولة الأخيرة، وتحديداً ريمونتادا السيتي على نادي أستون فيلا، وفوز ليفربول على وولفرهامبتون بعد أن كان الريدز (ليفربول) متأخراً بهدف.