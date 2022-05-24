"كلاسيكو السعودية".. الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز فريق الهلال السعودي على مستضيفه الاتحاد بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، التي تعرف بـ"كلاسيكو السعودية"، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن بهذا الفوز قلص الهلال الفارق مع الاتحاد في صدارة الدوري إلى 3 نقاط، حيث رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، فيما بقي الاتحاد عند 61 نقطة.

وسجل للهلال الهدف الأول اللاعب ميشايل عند الدقيقة 42، وعند الدقيقة 66 أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني، ليعزز اللاعب ميشايل تقدم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة 69، فيما سجل للاتحاد اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

ويُعدّ هذا الكلاسيكو رقم 149 بين الفريقين في كافة المسابقات، حيث سبق وأن التقيا في 148 مباراة، وكانت الغلبة لنادي الهلال 64 مرة ولنادي الاتحاد 50 مرة، وسيطرت نتيجة التعادل على 35 مباراة.

وحسم الاتحاد الكلاسيكو الأول الّذي جمع الفريقين عام 1964 وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف لاثنين، فيما فاز الهلال في آخر كلاسيكو في شهر مارس/ آذار 2022 الفائت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويتفوّق الهلال في تاريخ المواجهات أمام الاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2009/2008 بعد أن لعبا 27 مباراة، عقب فوز الزعيم الهلالي 12 مرة مقابل فوز الاتحاد 6 مرات، ووقع التعادل 9 مرات، وقد سجّل الهلال 45 هدفاً بينما سجّل الاتحاد 30 هدفاً.

ويُهيمن لاعبو الهلال على ترتيب هدّافي الكلاسيكو في دوري المحترفين، حيث لاعب الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو الأكثر تسجيلاً بـ 8 أهداف، يليه مواطنه تياجو نيفيز بـ 7 أهداف، ثمّ السعودي نواف العابد بـ 6 أهداف ومواطنه ناصر الشمراني بـ 5 أهداف.

على الطرف المقابل، يُعدّ اللاعب السعودي فهد المولد الأكثر تسجيلاً للاتحاد في الكلاسيكو بـ 5 أهداف.