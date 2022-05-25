رابطة الدوري الإنجليزي تصدر بيانا بشأن صفقة بيع نادي تشيلسي

(CNN)-- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، عن موافقتها على بيع نادي تشيلسي للتحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي.

وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 5 مليارات دولار، ويجب أن تحظى بموافقة الحكومة البريطانية.

وقالت الرابطة، في بيان: "وافق مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل اتحاد تود بوهلي/ كليرليك".

وأشار البيان إلى أن بوهلي اجتاز "اختبار مالكي ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز".

يذكر أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يخضع لعقوبات من قبل الحكومة البريطانية في إطار العقوبات المفروضة على رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع في أوائل مارس/ آذار بعد الغزو الروسي، قائلاً في ذلك الوقت إن ذلك "في مصلحة النادي".