محمد صلاح يعلن رسميا مصيره مع ليفربول: لا أريد أن أكون أنانيا

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النجم الصمري، محمد صلاح، أنه سيبقى في ليفربول الموسم القادم بـ"التأكيد" وأشار إلى أنه لا يريد أن يتعامل بأنانية بل يريد التركيز على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي باريس: "لا أركز على العقد حاليا، لا أريد أن أكون أنانيا على الإطلاق وقلت ذلك قبل شهرين تقريبا".

وأردف النجم المصري قائلا: "الأمر يتعلق بالفريق الآن نحن أمام أسبوع مهم بالنسبة لنا، أنا أركز مع الفريق حاليا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا ورؤية جوردان هندرسون يحمل اللقب مجددا وربما يمنحني إياه"، حسب تعبيره.

وأضاف صلاح قائلا: "لا أريد التحدث عن العقد حاليا، لا يزال لدينا وقت طويل، لكنني باق هنا الموسم المقبل بكل تأكيد، هذا واضح، لذا سأبقى الموسم المقبل، ولنرى بعد ذلك"، على حد قوله.

وكان قد أثار تجديد عقد اللاعب المصري جدلا واسعا في ليفربول بسبب رغبته بأجر أعلى في حين رفضت إدارة ليفربول الاستجابة لمطالبه المالية ما جعل الصفقة معلقة على مدار أشهر طويلة.