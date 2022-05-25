كورتوا: محمد صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيّن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رأيه تجاه تصريحات النجم المصري محمد صلاح الّتي أدلى بها في الآونة الأخيرة، عن رغبته بمواجهة الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا، مُشيراً إلى أن صلاح لم يقصد الاستخفاف بريال مدريد.

وتحدّث تيبو كورتوا عن تصريحات صلاح عبر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، حيث قال: "لا أعتقد أن صلاح كان يقصد الاستخفاف بريال مدريد، فهو يحترم الفريق" حسب قوله.

وتابع الحارس البلجيكي قائلا: "لقد زاملته في تشيلسي، وهو شخص جيد، وأعتقد أنّه يتطلع للنهائي بعد الخسارة في 2018، وتعرّضه للإصابة" حسب تعبيره.

وأضاف حارس ريال مدريد: "أعتقد أنّه صرّح برغبته في مواجهتنا بسبب ذلك وليس لأنه يعتقد أنّنا أسهل من السيتي" حسب قوله.

ووجّه البلجيكي تيبو كورتوا رسالة إلى صلاح، بقوله: "هذا رأيي، لكن عليه أن يتحدّث بعد المباراة ليوضّح ما قصده".

ووصف النجم المصري في وقت سابق مواجهة ريال مدريد بالصعبة، وتحدّث في تصريحات لشبكة "Bein Sport" الرياضية قائلا: "أنا متحمس أوي للنهائي وإن شاء الله نقدر نكسب".

وأكمل صلاح: "ريال مدريد أجمد فرقة في دوري الأبطال على مدى التاريخ" حسب تعبيره.

وقال النجم المصري خلال حفل استلامه جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم عند سؤاله إذا كان يصف مباراة الريال بالثأرية: "نعم، لقد فازوا علينا في النهائي وكان يوماً حزيناً لنا جميعاً، لذلك نعم هي ثأرية" حسب قوله.

ويجدر الإشارة إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 سيجمع ريال مدريد وليفربول السبت المقبل، وسبق وأن لعبا الفريقين نهائي (التشامبيونز ليغ) عام 2018 وحينها ظفر الريال باللقب بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف لواحد، وقد خرج صلاح مُبكراً من الملعب بعد تعرّضه لإصابة من قبل المدافع راموس.