مورينيو يدخل التاريخ بلقب أوروبي خامس.. فكيف كانت أبرز أرقام مسيرته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة نادي روما الإيطالي إلى التتويج بلقب كأس المؤتمر الأوروبي 2022 في نسخته الأولى، بعد تغلّب الفريق في المباراة النهائية على فينورد الهولندي بهدف نظيف.

وجاء هذا اللقب بعد غياب دام أكثر من 60 عاماً، ويعود آخر لقب قاري لنادي روما إلى موسم 1961/1960 عندما توّج بلقب بطولة كأس المعارض.

وسبق لنادي روما وأن وصل لنهائي بطولتين أوروبيتين مختلفتين، حيث خسر لقب بطولة كأس أوروبا للأندية الأبطال عام 1984 أمام نادي ليفربول الإنجليزي، وخسر لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 أمام مواطنه نادي إنتر ميلان.

ودخل جوزيه مورينيو التاريخ، كأول مدرب يحصد لقب كأس المؤتمر الأوروبي، وأصبح ثانِي مدرب يتوّج بـ 5 ألقاب أوروبية كبرى بعد المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني.

وحقّق مورينهو رقماً قياسياً، كأول مدرب يظفر بألقاب ثلاث بطولات أوروبية مختلفة: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس المؤتمر الأوروبي.

وينفرد المدرب البرتغالي جوزيه برقم قياسي آخر كأول مدرب يحصد ألقاب أوروبية مع 4 فرق مختلفة، حيث حقّق لقب الدوري الأوروبي عام 2003 مع نادي بورتو البرتقالي، ومع ذات النادي حقّق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2004، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، ثمّ حصد لقب الدوري الأوروبي عام 2017 مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيراً ظفر بلقب كأس المؤتمر الأوروبي مع نادي روما الإيطالي في العام الحالي 2022.

ويذكر أن المدرب مورينهو يرغب بالبقاء مع نادي روما، إذ صرّح بذلك لوسائل إعلامية مختلفة عقب نهاية مباراة روما وفينورد الهولندي أمس الأربعاء.