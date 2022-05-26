الحكومة البرتغالية تجيز بيع نادي تشيلسي الإنجليزي

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجازت الحكومة البرتغالية، مساء الأربعاء، بيع نادي تشيلسي المملوك لرجل الأعمال الروسي وحليف الكرملين، رومان أبراموفيتش.

يحمل أبراموفيتش الجنسية البرتغالية، وبسبب العقوبات الحالية المطبقة، طلب نادي كرة القدم الإنجليزي من الحكومة في لشبونة الموافقة على البيع.

وقالت الحكومة في بيان إن "التفويض البرتغالي هو نتيجة الضمان الذي قدمته السلطات البريطانية بأن عائدات البيع ستستخدم لأغراض إنسانية، دون الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مالك النادي المدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الحكومة البرتغالية في بيانها أن "الموقف الوطني يحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي".