دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن انتقال لاعبه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى في مسيرته التي تظهر في شائعات حول انتقال لاعبيه إلى النادي البافاري قبل المباريات المهمة.

وقال كلوب: "ساديو في أفضل حالاته على الإطلاق ومن الممتع رؤيته يتدرب طلبنا منه الكثير وكرة القدم طلبت منه الكثير في هذا الموسم الطويل".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "لا اهتم أبدا بالشائعات التي تتحدث عن انتقاله إلى بايرن ميونخ هو يركز الآن بشكل كامل على المباراة ويعمل أهمية المباراة بالنسبة له وبالنسبة لنا"، حسب تعبيره.

وتابع كلوب قائلا: "هذه ليست المرة الأولى في مسيرتي التي تظهر فيها الشائعات حول بايرن ميونخ قبل المباريات المهمة... لكن لا مشكلة على الإطلاق"، حسب قوله.

يذكر ان ماني كان قد أكد أنه لن يعلن عن قراره بشأن مستقبله إلا بعد نهاية مباراة ريال مدريد في نهائي الأبطال، بعد خروج أنباء تتحدث عن اتفاقه مع البايرن على عقد لمدة 3 سنوات.