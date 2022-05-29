دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدف نظيف على ليفربول، رُغم هيمنة الأخير على المباراة في ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وأحرز هدف الفوز للنادي الملكي فنيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 59.

هيمن ليفربول على المباراة عن دفاعات ريال مدريد وقفت حائط صد أمام محاولات الريدز.

لم تكن الأمور جميلة في معظم أوقات المباراة. يبدو أن أصحاب القمصان البيضاء كانوا متنتشرين باستمرار عبر منطقة الجزاء حيث حاولوا يائسًين صد موجة تلو موجة من هجمات ليفربول.

كانت الفرص قليلة ومتباعدة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه كان بحاجة لكرة واحدة فقط. وبدا فينيسيوس جونيور غير مراقب تمامًا في الزاوية البعيدة بعد مرور ساعة ليعيد عرضية فيديريكو فالفيردي المنخفضة ويضمن فوز ريال مدريد 1-0 والتتويج الأوروبي الرابع عشر.

بينما تجمد رصيد ليفربول في المسابقة القارية عند 6 ألقاب.

وصف مدافع ريال ناتشو ما فعله فريقه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بأنه "سحر"، وتساءل كثيرون عما إذا كانت أعمال الهروب غير المحتملة هذه ممكنة خارج البرنابيو.

لكن شك حقيقي على مسؤوليتك. هذا الفريق دائمًا لديه خدعة أخرى في جعبته.

عندما انطلقت صافرة نهاية المباراة، سادت أجواء الفرح أرض الملعب. وركض اللاعبون لمشاركة اللحظة مع جماهيرهم.

كانت ليلة أخرى من التجارب والمحن لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكن لأي شخص القيام به - حتى فريق ليفربول الرائع - عندما يبدو أن لوس بلانكوس لديه موعد مع القدر.

وشابت المباراة مشكلات أمنية خارج الاستاد، مما أدى إلى تسلق المشجعين للبوابات واستهداف آخرين بالغاز المسيل للدموع.

وبدت بعض مدرجات المخصصة لمشجعي الريدز خالية من الجماهير.