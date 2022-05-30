بالأرقام.. مقارنة بين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور

مبابي يكشف لـCNN تفاصيل اتصال ماكرون به قبل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعدّ الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور من أبزر اللاعبين تأثيراً وفعاليةً في موسم 2022/2021، ولعبا دوراً هامّاً في قيادة فريقيهما لمنصات التتويج، ونجحا في تحقّيق الإنجازات الفردية.

وبمقارنة رقمية بين الثنائي، يتفوّق كيليان مبابي على الصعيد الفردي مقابل تفوّق فينيسيوس جونيور على الصعيد الجماعي.

ولعب مبابي 35 مباراة في الدوري الفرنسي في موسمه الفائت، وسجّل من خلالها 28 هدفاً وصنع 17 هدفاً، ليتوّج بجائزتي الهدّاف وأفضل صانع أهداف في المسابقة.

وتمكّن كيليان مبابي من قيادة نادي باريس سان جيرمان إلى تحقّيق لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ الفريق.

وظفر مبابي بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري لموسم 2022/2021 المقدّمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وللمرة الثالثة يظفر بهذه الجائزة إذ سبق وأن حقّقها في موسمي: 2019/2018، 2021/2020.

ونجح مبابي في تسجيل 5 أهداف في بطولة كأس فرنسا، إلّا أن فريقه باريس سان جيرمان ودّع البطولة من الدور ثمن النهائي.

ولم تكتمل نجاحات الفرنسي مبابي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ خرج فريقه باريس مبكراً من الدور ثمن النهائي ومن أمام نادي ريال مدريد الإسباني المتوّج باللقب، على الرغم من تسجيل مبابي 6 أهداف وصناعة 4 أهداف.

في إسبانيا، لعب البرازيلي فينيسيوس جونيور 35 مباراة بمسابقة الدوري وأحرز من خلالها 17 هدفاً وصنع 10 أهداف، وحلّ فينيسيوس في المركز الثالث بترتيب الهدّافين متساوياً مع لاعبين آخرين بذات الرصيد، وفي المركز الثاني بترتيب صانعي الأهدافي متساوياً مع لاعب آخرين بذات الرصيد.

وساهم جونيور في حصد ناديه ريال مدريد للقب ( لا ليغا) للموسم المنصرم 2022/2021، إلّا أنّه أخفق في التسجيل والصناعة ببطولة كأس ملك إسبانيا على الرغم من مشاركته بمباراتين، وودّع فريقه الريال المسابقة من الدور ربع النهائي.

وكان النجاح الأكبر لفينيسيوس جونيور في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ ساهم بتتويج المرينجي (ريال مدريد) بلقب (التشامبيونزليج) للمرة الرابعة عشر تاريخياً، ولعب جونيور 14 مباراة سجّل من خلالها 5 أهداف وصنع 6 أهداف، وهدفه في شباك ليفربول في نهائي البطولة يُعتبر أبرز أهدافه ضمن الموسم الفائت.

على الصعيد الدولي، ظهر مبابي مع منتخب فرنسا في 6 مباريات بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وأحرز كليان 5 أهداف وصنع هدفين، بينما ظهر جونيور مع منتخب البرازيل في 7 مباريات وأحرز هدفاً واحداً فقط.