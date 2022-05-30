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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من عشاق رياضة الغولف، ولكن لا تستطيع ممارستها في دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بسبب الرطوبة العالية، وارتفاع درجات الحرارة؟ ويقدم مايكل زاو حلًا لهذه المشكلة من خلال تأسيس نادي "MyGolf" في إمارة دبي.

ورغم وجود الكثير من ملاعب الغولف في دبي، إلا أنه لا تتوفر مرافق غولف داخلية للسماح للمبتدئين والمحترفين بممارسة هذه الرياضة خلال فصل الصيف.

وبذلك، تم إنشاء مفهوم "MyGolf" لحل هذه المشكلة وجمع أفراد مجتمع الغولف الإماراتي معًا.

Credit: MyGolf Dubai

وخطرت لزاو فكرة المفهوم لأول مرة في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2021، بعد أن أراد ممارسة الغولف والتواصل مع الآخرين خلال فصل الصيف.

ونشأ المفهوم بمساعدة شركة "Golfzon" في كوريا الشمالية، وهي شريكة في محاكاة لعبة الغولف، حيث افتتحت أول منشأة غولف داخلية بدبي.

Credit: MyGolf Dubai

وبمساعدة "Golfzon"، توفر أكاديمية "MyGolf" مرافق تدريب على مستوى عالمي، بحيث يمكن للطلاب تعلم الغولف في بيئة خاضعة للرقابة.

Credit: MyGolf Dubai

وبالطبع، يستطيع اللاعبون الاختيار من بين حوالي 190 ملعبًا للغولف في جميع أنحاء العالم.

Credit: MyGolf Dubai

وتسعى الأكاديمية إلى توفير مكان لتعلم وممارسة الغولف في بيئة مريحة وخاصة، مع استخدام أحدث تقنيات المحاكاة، التي تقدم حسابات دقيقة للأداء.

ليس ذلك فحسب، وإنما يمكن أيضًا أن يشاهد اللاعبون وضعيتهم أثناء التأرجح في مقطع فيديو مصور.

وقال زاو، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تم تصميمه بدقة بحيث يمنح اللاعبون إحساسًا واقعيًا وعلاجًا بصريًا، مع مراعاة العناصر الطبيعية التي يواجهها المرء في ملعب الغولف".

Credit: MyGolf Dubai

وكانت ردود فعل اللاعبين بعد زيارة النادي إيجابية، بحسب ما ذكره زاو.

ويأمل مؤسس "MyGolf" في جعله متاحًا لجميع الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم بأسره خلال السنوات المقبلة.